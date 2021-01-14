الجزائر تهزم المغرب 24 / 23 فى قمة مثيرة بمونديال اليد

نجح منتخب الجزائر لكرة اليد في تحقيق فوز مثير على نظيره المغرب بنتيجة 24\ 23 خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل ضمن المجموعة السادسة على صالة العاصمة الإدارية من بطولة العالم التي تقام بمصر 2021، في الفترة من 13 الى 31 يناير الجاري.

وفاجأ المنتخب الجميع بالعودة في النتيجة، بعدما كان متأخرا في الشوط الأول، بنتيجة 8\15، وظهر المنتخب المغربي بشكل مميز للغاية، خلال الشوط الأول، واستغل لاعبيه الفرص التي اتيحت لهم، بينما لم يظهر المنتخب الجزائري بالمستوى المطلوب، وفي الشوط الثاني، قلب الجزائر النتيجة بفضل أداء لاعبيه المميز.

وتضم المجموعة بجانب المنتخبين العربيين الجزائر والمغرب، كل من البرتغال وأيسلندا، ويأمل أحد المنتخبين العربيين، في التأهل من هذه المجموعة الصعبة، خاصة وأنه يتم تأهل 3 منتخبات.

وكانت اللجنة المنظمة استقبلت المنتخب الجزائري والمغربي وفق البروتوكول المطبق على جميع المنتخبات المشاركة بالمونديال، ودخولهم لنظام الفقاعة الطبية وتطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.