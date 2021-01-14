تعادل أسوان مع غزل المحلة.. علاء عبد العال: نقطة انطلاق

صرح علاء عبدالعال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان عقب التعادل الإيجابي أمام غزل المحلة بهدف لكل فريق ،بأن نقطة التعادل اليوم مجرد بداية ونقطة إنطلاق . وأكد "عبدالعال " بأننا لم نعمل سوى 48 ساعة فقط وروح اللاعبين مبشرة ،لتقديم مستوى أفضل بالجولات القادمة بالدورى المصرى الممتاز . وأشار إلي أن أمامنا عمل بدنى وفنى يحتاج إلى صبر وعزيمة ،خلال المواجهات القادمة . وأكد عندما تعود ثقة الفوز ستظهر إمكانات اللاعبين المميزة التى يتمتع بها لاعبي الفريق الأول بنادي أسوان . وأضاف أن كل لاعب سيحصل على فرصته بالعدالة الفنية التى تصب فى صالح الفريق، مناشدا إياهم وضع اسم نادى أسوان نصب أعينهم لإسعاد جماهيره. وأشار إلي أن أهم ما يشغلنا صناعة شخصية وأسلوب لعب للفريق تجعله بوضعه الطبيعي بين الكبار . وأختتم حديثه بأن الإدارة تسعى لتدعيم الفريق والحديث عن البقاء والهبوط مبكر ومبالغ فيه .

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