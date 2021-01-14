ياسر الشهراني يجدد عقده مع الهلال السعودي حتى 2025

وذكر الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الشهراني وقع على عقد جديد يربطه بالهلال حتى 2025.
وكان الهلال قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن رحيل لاعبه السوري عمر خربين عن صفوف الفريق، وسط اهتمام من جانب ناديي الوحدة الإماراتي والزمالك المصري للحصول على خدمات اللاعب، حسب تقارير صحفية.
وكان الشهراني قد انضم إلى الهلال قادما من صفوف القادسية عام 2012.
وحقق الشهراني مع الفريق العديد من الألقاب، حيث فاز بلقب الدوري ثلاث مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين ثلاث مرات، وكأس السوبر السعودي مرة ولقب دوري أبطال آسيا مرة.
ويستعد الهلال، متصدر الدوري السعودي برصيد 25 نقطة، لمواجهة الأهلي صاحب المركز الثالث في المباراة المقررة بينهما غدا الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.
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