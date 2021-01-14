مونديال اليد .. منتخب مصر يستعد لـ مقدونيا بمشاهدة فيديو

بدأ منتخب مصر لكرة اليد الاستعداد لمواجهة مقدونيا، في الجولة الثانية لبطولة العالم والمقرر لها السبت المقبل. وخاض المنتخب بقيادة مديره الفني الاسباني ربيرتو جارسيا تدريبا خفيفا لفك العضلات والاستشفاء اليوم. كما حرص ريبرتو علي مشاهدة المباراة بالفيديو ظهر اليوم مع اللاعبين لالقاء الضوء علي بعض النقاط المهمة وعلاج بعض الاخطاء خلال مباراة تشيلي وحتي يتفاداها المنتخب في المواجهات المقبلة بداية من مقدونيا. حضر المحاضرة رئيس اللجنة المنظمة المهندس هشام نصر.

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