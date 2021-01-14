وحسب الجهاز الطبي للاهلي فإن الأهلي سوف ينهي برنامجه التأهيلي السبت علي أن يكون لائقًا للعودة للتدريبات عقب مواجهة البنك الأهلي مباشرة.
ويعود فريق الأهلي للتدريبات غدًا الجمعه إستعدادًا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها بعد غد الأحد في مسابقة الدوري بملعب المكس.
وتغيب أجايي عن تدريبات الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الزمالك بنهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا 27 نوفمبر الماضي 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجايي يعود لتدريبات الاهلي الاثنين المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.