المدير الفنى لبنى سويف يؤكد على أهمية مواجهة الإعلاميين

واضاف قائلا : سنخوض مباراة قوية ولدى ثقة فى جميع لاعبي الفريق الذين عاهدونى على تحقيق الفوز باذن الله لإسعاد الجماهير والإدارة . وتابع قائلا : جميع المباريات تشهد ندية كبري خاصة فى ظل امتلاك جميع الفرق لعناصر مميزة .

محمد يوسف

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