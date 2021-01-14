نجع حمادي يواجه سكر قوص وابوتشت أمام الشاطئ بالقسم الرابع

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر غدا الجمعة، مواجهات الجولة الرابعة، لدوري القسم الرابع بمنطقة قنا لكرة القدم، التي تشهد منافسة قوية بين فريق المجموعة، علي صدارة البطولة.

وتستهل الجولة بمواجهة فريق مركز شباب نجع حمادي، متصدر المسابقة برصيد 6 نقاك، أمام نظيره فريق نادي سكر قوص، الذي يزاحمه بنفس الرصيد من النقاط، والتي يستضيفها ملعب نادي طوبيا.

في المواجهة الثانية، يستضيف فريق مركز شباب ابوتشت، صاحب المركز الثالث برصيد3 نقاط، نظيره فريق نادي الشاطئ بسفاجا، صاحب المركز الأخير بجدول المسابقة، بدون رصيد من النقاط.

فيما يأتي فريق مركز شباب عمال قنا خارج منافسات الجولة الرابعة"باي" علي أن يواجه الجولة المقبلة فريق نادي الشاطئ بملعب الأخير.

ترتيب المجموعة

1_مركز شباب نجع حمادي 6 نقاط

2_نادي سكر قوص 6 نقاط

3_مركز شباب ابوتشت 3 نقاط

4_مركز شباب عمال قنا 3 نقاط

5_نادي الشاطئ بدون رصيد من النقاط