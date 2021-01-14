الهيئة الإدارية لنادي الجيل بالحديدة تعقد اجتماعها الدوري

الهيئة الإدارية لنادي الجيل بالحديدة تعقد اجتماعها الدوريعقدت الهيئة الادارية لنادي شباب الجيل بمحافظة الحديدة الخميس اجتماعاً لها برئاسة الأستاذ محمد عبدالواحد الحطامي وكيل النادي، لمناقشة اوضاع النادي الرياضي، والوقوف امام مخرجات الاجتماع السابق.

وتطرق الأجتماع إلى بلورة خطوات بدء العمل ومواصلة مشوار النادي العريق على كافة الأصعدة، من خلال عمل عقود واتفاقيات مع الشركات والمؤسسات والهيئات لدعم النادي وحقوق الدعاية والإعلان، وفتح حساب للنادي في بنك اليمن الدولي، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال تقاضي المديونيات من المستأجرين، إضافة إلى ترميم واصلاح الملاعب الرياضية لكرة السلة واليد والطائرة.

كما تم مناقشة القرارات الهامة واتخاذ التدابير اللازمة، التي تخدم مشوار النادي القادم، من خلال تجديد عقد مدرب كرة القدم وعمل عقود مع اللاعبين بحسب التصنيف المقدم من الجهاز الفني والإداري، وكذا التنسيق مع الكابتن عصام دريبان لتعشيب أرضية الملعب، إضافة إلى تأجير المحلات التابعة للنادي التي توجد بالتحرير باعتبارها مصادر دعم للنادي، بالاضافة إلى رص الصفوف وتصحيح الأوضاع، وانتشال باقي ألعاب النادي المختلفة من أوضاعها الحالية للحفاظ على استمرارية حضورها ومشاركتها في الاستحقاقات والمسابقات القادمة بما يشرف النادي ويعزز مكانته المرموقة.

وقد سادت الأجواء الطيبة هذا الاجتماع مما أدى إلى أن تكون النقاشات إيجابية ومفيدة، حيث خرج الاجتماع بخارطة عمل للفترة المقبلة، وحث وكيل النادي الاعضاء على العمل بروح الجماعة وسرعة تنفيذ المهام الموكلة إليهم خصوصاً والنادي قادم على مشاركات رياضية وبذل الجهود لما فيه مصلحة النادي وبما يرضي جمعيته العمومية التي تنتظر أن يظهر النادي بسمعة طيبة تعود به إلى مكانته الطبيعية بين الاندية.