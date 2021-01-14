خسر اتحاد جدة السعودي، أمام أبها بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.
وشارك أحمد حجازي بالمواجهة كاملة وتعد هذه هي الخسارة الأولى له مع الاتحاد بمنافسات الدوري السعودي.
وسجل هدف اللقاء الوحيد كارلوس ستراندييرج في الدقيقة 88 قبل النهاية بلحظات.
ولعب الاتحاد المباراة منذ الدقيقة 15 منقوصا، بعد طرد سعود عبدالحميد لاعب النمور.
وتوقف رصيد اتحاد جدة عند النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع أبها رصيده إلى النقطة 20 في المركز السادس.
ومن المقرر أن يواجه اتحاد جدة في المباراة المقبلة فريق العين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخسارة الأولى لـ أحمد حجازي.. اتحاد جدة يسقط أمام أبها 0-1 في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.