فريد منصور خلفا لمدير لجنة الحكام فى اتحاد الكرة

. اختارت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد البديل للدكتور عزب حجاج مدير إدارة لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية كان الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة قد تم إعفاؤه من منصبه تنفيذا لقرار الجبلاية بإقصاء المسؤولين فى المجال التحكيمي من مناصبهم الذين لديهم أبناء أو أقارب حكام. واستعانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد بعد موافقة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الحالي بفريد منصور لإسناده الملف الاداري للجنة الحكام خلفا للدكتور عزب حجاج. ومن المقرر أن يمارس فريد منصور مهام عمله خلفا للدكتور عزب حجاج بالتعاون مع الثنائي أحمد فاروق وشادي الشافعي. ويعتبر فريد منصور من الكوادر الشابة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وتم اختياره لكفاءته الادارية بعد موافقة وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الجبلاية. وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد اختيار الدكتور عزب حجاج مدير لجنة الحكام الرئيسية لتولى منصب نائب المدير التنفيذي فى الجبلاية. يأتي ذلك بعد قيام اتحاد الكرة باستبعاد مسؤولى التحكيم من مناصبهم فى اللجان الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظات الذين لديهم أبناء أو أقارب من قضاة الملاعب. وخرج الدكتور عزب حجاج من منصبه بعد إطاحة الجبلاية بمسؤلى التحكيم فى اللجان الرئيسية والفرعية نظرا لوجود نجله حسام ضمن قائمة الحكام الحالية. يذكر أن لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت المرحلة الأخيرة من تشكيل لجان الحكام الفرعية بمناطق الجمهورية في ضوء قرار عدم استمرار من له قريب من الدرجة الأولى كحكم عامل. وجاء التشكيل النهائي على النحو التالي: القاهرة: توفيق السيد رئيسا، خليل حامد سكرتيرا، وكامل محمد كامل وجيمس حنا عضوين. الجيزة: مجدي كامل رئيسا ومحمد عبد المعطي سكرتيرا وخالد حافظ عضوا. الأسكندرية: محمد فتحي رئيسا ورأفت الضوي سكرتيرا وسيد علي وحازم أبو الوفا عضوين. الغربية: وليد عبد العزيز رئيسا وشريف التباع سكرتيرا ومحمد السباعي عضوا. كفر الشيخ: أحمد الرشيدي رئيسا ومحمود المرشدي سكرتيرا ومحمد عبد البر عضوا. الدقهلية: آدم علي حسن رئيسا وعوض سعفان سكرتيرا وطارق أبو العينين عضوا. دمياط: عادل أبو الفتوح رئيسا وأسامة الحسيني سكرتيرا ومحمد أبو عمارة عضوا. المنوفية: فوزي عبد الغني رئيسا وطارق شحاتة سكرتيرا ومحمد البرقي عضوا. البحيرة: أحمد الجرواني رئيسا وعبد الناصر البصراتي سكرتيرا وهاني حميد عضوا. الإسماعيلية: محمد مصطفى رئيسا ومحمد عبد الهادي سكرتيرا ومصطفى الحلوس عضوا. بورسعيد: محمد كمال هلال رئيسا وعلاء فارس سكرتيرا وخالد ثابت عضوا. السويس: أيمن عبد الرحمن رئيسا وأحمد عبد الحارس سكرتيرا ومحمود عبد الله عضوا. الفيوم: شعبان صادق رئيسا ومكرم شفيق سكرتيرا وسيد الشورى عضوا. بني سويف: محمد سعد علي رئيسا وياسر سيد سكرتيرا وحمدي طه عضوا. المنيا: صلاح عبد العظيم رئيسا وأشرف أبو النور سكرتيرا وممدوح فهمي عضوا. أسيوط: ثروت فايق رئيسا وأسامة فؤاد سكرتيرا ومحمد خلف عضوا. سوهاج: أسامة العارف رئيسا وعياد ابراهيم سكرتيرا وخالد عبد النعيم عضوا. قنا: يحي حافظ رئيسا وعبد الصبور محمد سكرتيرا وعاطف قاسم عضوا. أسوان: محمد علي رئيسا وصلاح عرابي سكرتيرا وأحمد رزق عضوا. شمال سيناء: حسين سويلم رئيسا وخالد نصار سكرتيرا ومحمد محمود عبد الله العريس عضوا. الوادي الجديد: محمد هنادي رئيسا ومحمود حسين منصور سكرتيرا وعمرو البري عضوا. مرسى مطروح: عصام محمود سالم رئيسا وحمادة مصطفى سكرتيرا وعادل الزعيري عضوا. الأقصر: رفاعي محمد عبد الله رئيسا وعاطف ياسين سكرتيرا وبهاء الضو عضوا. القليوبية: أحمد حلمي رئيسا وحسام عبد العاطي سكرتيرا وسعيد السلاوي عضوا. الشرقية: جمال موسى رئيسا ومحمد قلانة سكرتيرا ونادر زكي عضوا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريد منصور خلفا لمدير لجنة الحكام فى اتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.