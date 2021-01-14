آرسنال ضد كريستال بالاس.. أوباميانج يقود هجوم الجانرز واستبعاد النني

أعلن مايكيل أرتيتا المدير الفني لـآرسنال، تشكيل فريقه لمباراة كريستال بالاس المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 18 في الدوري الإنجليزي.

ويعتمد أرتيتا على سيبايوس وتشاكا في وسط الملعب، بينما يغيب النني عن الجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة يسعى خلالها الفريق اللندني لتحقيق الفوز.

ويدخل أرسنال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: هيكتور بيريلين – ديفيد لويز – هولدينج – ميتلاند نيلز

خط الوسط: سيبايوس – ساكا – سميث روي – تشاكا

خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بينما يأتي خلفه كريستال بلاس في المركز 13 برصيد 22 نقطة.