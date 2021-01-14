كارتيرون: أتابع مباريات الزمالك.. وأتمنى لهم التوفيق

وعقب مباراة التعاون والفتح، والتي شهدت فوز فريق كارتيرون بهدفين مقابل هدف، سئل كارتيرون عن متابعته للزمالك ورد قائلا:«بالطبع أتابع مباريات الزمالك، وكذلك مباريات كل الفرق التي دربتها من قبل، وأتمنى لهم التوفيق».

ورحل كارتيرون عن الزمالك في سبتمبر الماضي، بعدما تلقى عرضا من التعاون السعودي، وقام بدفع الشرط الجزائي لإدارة الأبيض لترك الفريق. وحقق كارتيرون مع الزمالك بطولتي السوبر المصري والإفريقي، على حساب الأهلي والترجي التونسي، وقاد الأبيض لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي. ويحتل كارتيرون مع التعاون المركز الخامس برصيد 21 نقطة، ويبعد بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.

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