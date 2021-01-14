بنزيما يقود ريال مدريد أمام بلباو في السوبر الإسباني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمباراة أتليتك بلباو في نصف نهائي السوبر الإسباني، والمقرر لها مساء اليوم الخميس. ويدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: كورتوا خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران - فاسكيز خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش - كاسيميرو خط الهجوم: هازارد – كريم بنزيما – أسينسيو ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الميريني وبلباو مع برشلونة الذي استطاع الفوز مساء أمس الأربعاء على ريال سوسيداد بركلات الترجيح.

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