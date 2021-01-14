نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان يثير الجدل في ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بعض قرارات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني تثير الغموض داخل جدران الملكي وبالتحديد تهميش بعض اللاعبين.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد لا تعلم سبب عدم ظهور مارتين أوديجارد مع الميرينجي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يفضّل إيسكو على أوديجارد على الرغم من أن النجم الإسباني لا يقدم آداء جيد إلا أن المدير الفني الفرنسي يشركه لإقناعه بالاستمرار في صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عدم مشاركة أوديجارد في الموسم الحالي يثير الغموض داخل الملكي خاصة أن اللاعب عاد في الصيف الماضي بطلب من زيدان بعد تألقه مع ريال سوسيداد.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد مستاء أيضاً من معاملة زيدان للنجم البرازيلي فيينسيوس جونيور الذي بالكاد يظهر مع الملكي منذ ديسمبر الماضي وبالتحديد بعد مباراة إشبيلية وعودة هازارد.