محمد صلاح: أرغب في خوض كامل المباريات مع احترامي لخيارات كلوب

أجري اللاعب المصري، محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي حوارا مع "بي إن سبورتس"، نشرت القناة أجزاء منه على أن يذاع الحوار كاملا في وقت لاحق.

وتابع: "وباء كورونا كان له دور في تذبذب أداء ليفربول، والحظ ساعد العديد من الفرق الأخرى". وواصل: "الإصابات أثرت على مستوى ليفربول لكن يجب علينا التعامل مع الوضع الراهن". وواصل: "الإصابات أثرت على مستوى ليفربول لكن يجب علينا التعامل مع الوضع الراهن".

ويمتلك صلاح عقدًا مع ليفربول حتى عام 2023، بعد أن تم استقدامه من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017، حيث دفع النادي الإنجليزي ما يقرب من 50 مليون يورو. ويستعد محمد صلاح حاليًا لخوض مواجهة قوية مساء الأحد المقبل عندما يستقبل فريقه ليفربول خصمه اللدود مانشستر يونايتد على ملعب "الآنفيلد" ضمن قمة الأسبوع الـ 19 من منافسات بريميرليج.

وقال محمد صلاح خلال حديثه: "أرغب في خوض كامل المباريات مع احترامي لخيارات المدرب يورجن كلوب وهو صاحب القرار النهائي".