السوبر الإسباني .. أتلتيك بيلباو يصعق ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول

تقدم فريق أتلتيك بيلباو بهدفين دون رد على ريال مدريد في الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.
وتقدم بيلباو بالهدف الأول بعد تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 18، حيث وصلت الكرة لـ جارسيا داخل منطقة الجزاء ليُسددها بمهارة مُسجلًا الهدف في مرمى كورتوا، وذلك بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لبطل الليجا.
هدف جارسيا الثاني جاء في الدقيقة 38، وذلك من ركلة جزاء، وذلك بعد خطأ داخل منطقة الجزاء ارتكبه لوكاس فاسكيز على مُدافع بيلباو إينيجو مارتينيز، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء سددها جارسيا الذي سجل الهدف الأول من خطأ فاسكيز أيضا.
ويدخل ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كورتوا
خط الدفاع: ميندي – راموس – فاران - فاسكيز
خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش - كاسيميرو
خط الهجوم: هازارد – كريم بنزيما – أسينسيو
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الميريني وبيلباو مع برشلونة الذي استطاع الفوز مساء أمس الأربعاء على ريال سوسيداد بركلات الترجيح.
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