نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرقلة صفقة انتقال نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن النمساوي ديفيد ألابا نجم دفاع بايرن ميونخ الألماني ارتبط بالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع ذا أثلتيك البريطاني أن ديفيد ألابا كان يفضّل الذهاب إلى إسبانيا لكنه لم يجد نادي في الدوري الإسباني على استعداد لتلبية مطالبه المالية.

وأفاد الموقع البريطاني بأن ألابا يرغب في الحصول على حوالي 20 مليون يورو سنوياً وكان ريال مدريد كان قريبًا من تقديم هذا العرض لكن مسئولو الملكي تراجعوا في اللحظات الأخيرة.

وأوضح الموقع البريطاني أن ريال مدريد تراجع عن تقديم مثل هذا الراتب للنجم النمساوي بسبب الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا ومحاولات الميرينجي لتجديد عقد راموس بالإضافة إلى تخفيض الأجور.