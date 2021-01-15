الدوري الإنجليزي .. أرسنال يفشل في خطف 3 نقاط من كريستال بالاس

سيطر التعادل السلبي على لقاء أرسنال و كريستال بالاس بدون أهداف في الجولة الـ18 على ملعب "الإمارات" بالدوري الإنجليزي. ودخل أرسنال المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: لينو خط الدفاع: هيكتور بيريلين – ديفيد لويز – هولدينج – ميتلاند نيلز خط الوسط: سيبايوس – ساكا – سميث روي – تشاكا خط الهجوم: أوباميانج - لاكازيت آرسنال خاض اللقاء متمتعًا بسلسلة مميزة من الانتصارات، بعد الفوز على تشيلسي ووست بروميتش ألبيون وبرايتون بالدوري ونيوكاسل يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

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