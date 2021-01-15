شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وستيفان رومانيه السفير الفرنسي بالقاهرة مباراة منتخبي النرويج وفرنسا بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ضمن مباريات بطولة العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم .
وقبيل المباراة اطمئن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الإحترازية الخاصة بڤيروس كورونا وأكد أشرف صبحي على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات المقررة بصرامة دون أي خلل بما يضمن الحفاظ على صحة كافة المشاركين بالبطولة ، وخروج البطولة بأفضل صورة في كافة مستوياتها التنظيمية والفنية ..
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد افتتح مساء أمس بطولة العالم بصالة استاد القاهرة الدولي.
وانتهت نتيجة المباراة بفوز المنتخب الفرنسي على المنتخب النرويجي بنتيجة 28 / 24 يذكر أن المجموعة الخامسة تتضمن منتخبات النمسا سويسرا النرويج فرنسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة منتخبي النرويج وفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.