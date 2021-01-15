أخبار الرياضة.. الأهلي يحسم الصفقة الأولى بالموسم الجديد.. الهزيمة الأولى لـ أحمد حجازي بالسعودية.. وسلبية مسحة لاعبي سيراميكا كليوباترا

نشر موقع دوت الخليج الإخباري العديد من الأخبار الرياضية الهامة خلال الساعات الماضية نعرضها لكم:

حقق المنتخب الفرنسي الفوز على نظيره النرويج بنتيجة 28-24 فى المجموعة الخامسة للمباراة التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لليد بـ 6 أكتوبر في إطار منافسات المجموعة الخامسة والتي تضم والتي تضم كلا النرويج – النمسا – فرنسا – سويسرا لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ32 والتي تقام على أرض مصر في الفترة من 13 يناير الحالي حتى 31 من نفس الشهر.

استطاع منتخب البرتغال الفوز على نظيره الايسلندي بنتيجة ٢٥-٢٣ في المباراة التي اقيمت بين الفريقين خلال منافسات بطولة كاس العالم.

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن حقيقة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق، وهل يوجد عروض مقدمة لضمه أم لا؟.

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعبين المصابين والمشاركة في قائمة الفريق التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن موعد تحديد السفر إلى قطر من أجل كأس العالم للأندية.

خسر اتحاد جدة السعودي، أمام أبها بهدف نظيف، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

وافق مسئولو نادي الزمالك على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي لنادي البنك الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية حتى نهاية الموسم الجاري، بعدما طلب مسئولو البنك الأهلي استعارة الثنائي.

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى بالتنسيق مع الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة والكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن النتائج والأداء خلال المباريات القادمة.

بدأ منتخب مصر لكرة اليد الاستعداد لمواجهة مقدونيا، في الجولة الثانية لبطولة العالم والمقرر لها السبت المقبل.

كشفت مصادر خاصة ان كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم المعار لإنبي قد أتم إتفاقه مع مسئولي القلعة الحمراء للانتقال للأهلي بدءًا من الموسم المقبل.

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، سلبية المسحة التي خضع لها لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، استعدادا لمواجهة إنبي الجمعة بالدوري.