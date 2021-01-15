قال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك جلسة جمعته بين أيمن يونس وهشام إبراهيم وجاءت تفاصيلها أن النادي الفرنسي عرض 4.5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.
وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات لبرنامج "نامبر وان": " آخر عرض أرسلوه كان مقابل 5 ملايين دولار سيتم دفعها على مرتين، نصف المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنصف الآخر سيكون بعد سنة أي في يناير 2022".
وتابع: "هناك امتيازات أيضًا لعرض النادي الفرنسي وهو 100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وهناك امتيازات أخرى حال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس سانت إتيان يكشف تطورات عن شراء مصطفى محمد من الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.