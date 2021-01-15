رئيس سانت إتيان يكشف تطورات عن شراء مصطفى محمد من الزمالك

قال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك جلسة جمعته بين أيمن يونس وهشام إبراهيم وجاءت تفاصيلها أن النادي الفرنسي عرض 4.5 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات لبرنامج "نامبر وان": " آخر عرض أرسلوه كان مقابل 5 ملايين دولار سيتم دفعها على مرتين، نصف المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنصف الآخر سيكون بعد سنة أي في يناير 2022".

وتابع: "هناك امتيازات أيضًا لعرض النادي الفرنسي وهو 100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وهناك امتيازات أخرى حال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".