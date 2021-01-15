رئيس سانت إتيان: لن نرفع العرض المقدم لـ ضم مصطفى محمد

كشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن بند مثير داخل العرض المقدم لنادي الزمالك من أجل شراء مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر.
وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "وضعنا بندا داخل عرضنا ألا نبيع مصطفى محمد لأي ناد في مصر إلا لنادي الزمالك".
وتابع: "سندفع 3 ملايين دولار في الوقت الجاري و 2 مليون دولار بعد سنة، والزمالك سيحصل على 8 ملايين خلال الـ4 سنوات ونصف السنة الذي سيوقعها مصطفى محمد ونحن متمسكون بمصطفى محمد".
وأشار الى أن، ناديه تقدم بعرض مغرٍ للغاية إلى نادي الزمالك وإنه لن يقوم بالتقدم بعرض أكبر من ذلك لضم مصطفى محمد، الذي وصل إلى 5 ملايين دولار إضافة إلى إمتيازات أخرى.
وتابع: الوقت ضيق للغاية ولن نقوم برفع العرض عن 5 ملايين دولار وإذا لم يرد علينا الزمالك خلال 48 ساعة أو 24 ساعة سنقوم بالتراجع عن ضم اللاعب".
وصرح: "نحن متمسكون باللاعب ونرغب في ضمه وسيقوم بالتطور معنا، ولو قمنا ببيع اللاعب مستقبلا سيستفيد الزمالك أيضًا لأنه سيحصل على 20 % نسبة من إعادة بيعه".
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