ريال مدريد يودع السوبر الإسباني على يد أتلتيك بيلباو .. فيديو

وتقدم بيلباو بالهدف الأول بعد تمريرة بينية رائعة في الدقيقة 18، حيث وصلت الكرة لجارسيا داخل منطقة الجزاء ليُسددها بمهارة مُسجلًا الهدف في مرمى كورتوا، وذلك بعد خطأ دفاعي فادح من الخط الخلفي لبطل الليجا.
هدف جارسيا الثاني جاء في الدقيقة 38، وذلك من ركلة جزاء، وذلك بعد خطأ داخل منطقة الجزاء ارتكبه لوكاس فاسكيز على مُدافع بيلباو إينيجو مارتينيز، ليحتسبها الحكم ركلة جزاء سددها جارسيا.
وقلص ريال مدريد النتيجة عبر بنزيما بهدف جاء في الدقيقة 73 من اللقاء، وذلك بعد هجمة رائعة قادها البديل فيدي فالفيردي، الذي لعب كرة داخل منطقة الجزاء، مهدها كاسيميرو لبنزيما برأسه، أسكنها الشباك، لتُصبح النتيجة تقدم الفريق الباسكي بهدفين لهدف.
ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة أتلتيك بلباو مع برشلونة الذي استطاع الفوز مساء الأربعاء الماضي على ريال سوسيداد بركلات الترجيح.
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