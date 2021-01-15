أشرف قاسم يكشف لـ دوت الخليج سر تألق إمام عاشور.. وموقف مصطفى محمد من الاحتراف

استطاع أشرف قاسم نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ومدير الكرة بالقلعة البيضاء، الانضمام للفراعنة في البطولة الأفريقية وكان أصغر لاعب وقتها عام 1986 وساهم بشكل كبير في حصد لقب الكان الثالث بتاريخ مصر.

وحرص دوت الخليج علي إجراء حوار مع نجم الزمالك والمشرف العام علي الكرة بالقلعة البيضاء.

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هل واجهت صعوبة عقب توليك الإشراف على فريق الكرة بنادي الزمالك؟

لا.. الحقيقة وجدت الدعم الكبير من الجميع , وكنت أتخيل أن الأمور ستكون أصعب من الوضع الحالي لكني وجدت تعاونا من المنظومة بالكامل سواء من مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي أو الجهاز الفني بالكامل واللاعبين.. الجميع يعمل معا.

ما رأيك في أداء الفريق حاليا؟

سعيد جدا بسبب النتائج الجيدة للفريق وهذا واضح حاليا ويوجد نوع من الاستقرار للفريق والمكسب يعطي روحا معنوية جيدة وحاليا من بداية الدوري والفريق يحقق نتائج إيجابية بشكل كبير جدا، ويمكن أن نلاحظ أن النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم لم تحدث منذ عام 2003 , ونتمني الاستمرار علي هذا النهج.

ما هو سر تألق إمام عاشور؟

أولا هو توفيق الله سبحانه وتعالى، والثقة الكبيرة التي منحت له من الجهاز الفني بقيادة باتشيكو, واللاعب يتميز بالالتزام والاجتهاد الشديد، ومتعاون جدا مع زملائه بالملعب، وبالتالي يقومون بمساعدته, وفي بداية الأمر هو التوفيق.

ما رسالتك لإمام عاشور؟

الاجتهاد دائما والتواضع والتفكير في الفرق وليس التفكير في نفسه، وأقول له التزم أكثر وهذا النجاح بالاجتهاد ومساعدة زملائك لك، والعب بالشكل الجماعي ولا تبتعد عن شخصيتك الحقيقية واستمر كما أنت.

ما هو مصير مصطفي محمد مع الزمالك هل سيرحل أم لا؟

حقيقة.. اللجنة المعينة تفعل كل شيء جيد للاعبين جميعا وبالنسبة لمصطفي محمد المجلس وافق علي رحيله إلى نادي سانت ايتيان الفرنسي، وأرسل نادي الزمالك شروطه وينتظر رد نادي سانت على الشروط.

في حالة رحيل مصطفي محمد هل يوجد البديل؟

نعم يوجد بالطبع البديل في حالة رحيل مصطفي محمد لكن لن يكون مصريا.

ما هي حقيقة اقتراب انضمام أسامة جلال للزمالك؟

حتي الآن تفاوض لكن المبالغ التي طالبها ناديه مبالغ فيها ما أدى إلى تعثر الصفقة حاليا.

ما هي احتياجات الفريق حاليا؟

الفريق يحتاج مهاجما أجنبيا، ويجب توفير الإمكانات المالية للاعبين الحاليين للحفاظ علي الكيان الأساسي للفريق، وبالفعل تقوم اللجنة المعينة بتوفير كامل المستحقات اللاعبين في وقتها حتي لا تؤدي إلى التراكم السابق من مستحقات متأخرة للاعبين.

ما حقيقة التفاوض مع مراد صبري لاعب الألومنيوم؟

لا يوجد أي تفاوض معه نهائيا.

ما تعليقك علي حديث اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا؟

تم وضع لائحة جزاءات وحوافز والمجلس سوف يعتمدها خلال الأيام الحالية, أنا مع اللاعب الذي ينشر الإيجابيات وليس السلبيات، مثل بوست شيكابالا وأنه قائد ويدعم الفريق والنادي، فهذا إيجابي ويدعم الكيان، لكن لن يتم السماح بكتابة أشياء ليست مفهومة سواء إيجابية أو سلبية، ويجب علي جميع اللاعبين معرفة أن كلمته مؤثرة بالجمهور ويجب مراعاة ذلك.

هل سيتم تصعيد مجموعة أخرى بالناشئين؟

بالفعل يوجد مجموعة كبيرة حاليا، والجهاز الفني دائم على متابعة المواهب الجديدة.

هل تم تطبيق سياسة المكافآت الفورية للمباريات بالفعل؟

نعم تم تطبيقها عقب تولي المجلس الحالي وتم اتخاذ قرار أنه فور انتهاء كل مباراة يتم صرف المكافآت.

ما رؤيتك للفريق خلال الفترة المقبلة؟

الفريق يمشي بخطي جيدة نحو تحقيق الفوز والمنافسة علي البطولات مرة أخرى، ونحتاج فقط لمهاجم أجنبي لكن يوجد الكثير من الأجانب والتدعيم يجب أن يكون له فائدة كبيرة على الفريق وليس تدعيما من أجل التدعيم فقط يجب أن يكون لاعبا مؤثرا بصورة كبيرة وواضحة.

ما هي رسالتك لجمهور الزمالك؟

أطلب من جماهير الزمالك الدعم والمساندة وسوف يعود الفريق مرة أخرى لإسعاد الجماهير العريقة التي تدعم الفريق وأشكركم على الدعم.