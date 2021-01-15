اللجنة المنظمة للمونديال تحتفل بعيد ميلاد نجم منتخب ألمانيا .. فيديو وصور

احتفلت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد بعيد ميلاد لاعب المنتخب الألماني "لوكاس" وسط سعادة لاعبي المنتخب الألماني والجهاز الفني للفريق. وقدم مرافق الفريق الألماني ميدالية فضية محفور عليها اسم اللاعب باللغة الفرعونية والإنجليزية. وأعرب اللاعب عن عميق شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال ودفء المشاعر من الشعب المصري وكذلك لم يتوقع المفاجأة بهذه الهدية الجميلة. ومن جانبه قدم المنتخب الألماني هدية تذكارية عبارة عن تشيرت الفريق لمرافقي المنتخب تقديرًا لجهودهم. واكد ممدوح الششتاوي رئيس لجنة الاقامة والاعاشة ان اللجنة المنظمة تسعي لاقامة متميزة وذكريات رائعة لجميع ضيوف مصر.

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