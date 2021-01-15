نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن موعد عودة نجم الأهلي للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر خاص داخل جهاز الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة النيجيري جونيور أجاي لتدريبات الفريق.

وقالت المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن جونيور أجاي سيشارك في تدريبات الفريق بعد غد الاثنين عقب مواجهة البنك الأهلي في الدوري العام.

وأكدت المصادر، أن اللاعب سينتهي من البرنامج التأهيلي غدا السبت، على أن يكون جاهزا للعودة للتدريبات.

َويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.