أرسنال يتعادل سلبياً مع كرستال بالاس

أرسنال يتعادل سلبياً مع كرستال بالاسأوقف كريستال بالاس صحوة مضيفه أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادل معه بدون أهداف يوم الخميس في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.

وظل أرسنال، الذي فاز في مبارياته الثلاث الماضية في البطولة، في المركز الحادي عشر بترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة، في حين رفع كريستال بالاس رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.