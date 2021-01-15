نائب رئيس الزمالك لـ رئيس سانت إتيان: سنعاقب من طلب عمولات في صفقة بيع مصطفى محمد

رد هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، على رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، والذي أكد أن هناك بعض الأشخاص داخل نادي الزمالك طلبوا الحصول على عمولات من أجل بيع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " أطالب رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي بالكشف عن الأشخاص الذين طلبوا عمولات في صفقة مصطفى محمد".

وتابع: " لن نسمح بتواجد أشخاص داخل نادي الزمالك يطلبون عمولات في أي صفقة".

وأتم: " من طلب عمولات في صفقة بيع مصطفى محمد سنقوم بمعاقبته ونطالب رئيس النادي الفرنسي بالإعلان عنهم".

وقال: "العرض المالي الذي تقدم به النادي الفرنسي جيد ولكن هناك شرط وحيد".

وأكد: "شرط الزمالك من أجل الموافقة على بيع مصطفى محمد هو حصول نادي الزمالك على 5 ملايين دولار كاش من أجل سد مستحقات اللاعبين وشراء لاعب بديل لمصطفى محمد".