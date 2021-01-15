منافس الأهلي .. كل ما تريد معرفته عن نهائي الليبرتادورس بين بالميراس وسانتوس

اكتسح فريق الكرة الأول بنادي سانتوس البرازيلي نظيره بوكا جونيورز الأرجنتيني بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على أقيمت على ملعب ستاد ايستاديو وربانو كاليرا معقل نادي النادي البرازيلي فى إياب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الليبرتادوريس.

وبهذه النتيجة يكون سانتوس حجز بطاقة العبور للدور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس ضاربًا موعدًا برازيليًا أمام بالميراس والذي تفوق على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

وتقام المباراة النهائية لكوبا ليبرتادوريس في ستاد ماراكانا الشهير بريو دي جانيرو، يوم 30 يناير الحالي دون حضور الجماهير.

ومن المقرر أن يلاقي نادي بالميراس نظيره نادي سانتوس فى نهاية الشهر الجاري، من أجل حسم الفائز بلقب مسابقة كأس الليبرتادوريس والتي سيتأهل بدوره إلى كأس العالم للأندية 2021 بقطر.