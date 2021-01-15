رئيس نادي سانت إيتيان: لا نتابع لاعبين مصريين بخلاف مصطفى محمد

كشف رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، عن حقيقة مراقبة النادي الفرنسي للاعبين مصريين آخرين بخلاف مصطفى محمد، مهاجم فريق نادي الزمالك ومنتخب مصر. وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لا نتابع لاعبين مصريين أخرين بخلاف مصطفى محمد لأنه هناك شركة رشحت لنا مصطفى محمد وهو لاعب جيد للغاية"". وتابع: "أشكر جميع المشاهدين والتلفزيون المصري ونتمنى ضم مصطفى محمد فهو لاعب جيد وسيتطور كثيرًا لو إنضم إلينا في يناير".

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