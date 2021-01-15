نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس سانت إتيان يكشف تفاصيل العرض الجديد لشراء مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعي فريق سانت إيتيان الفرنسي لضم مهاجم نادي الزمالك مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.

وقال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن هناك جلسة جمعته بين أيمن يونس وهشام إبراهيم وجاءت تفاصيلها أن النادي الفرنسي عرض 4 مليون ونص دولار من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أخر عرض أرسلوا كان مقابل 5 مليون دولار سيتم دفعهم على مرتين، نص المبلغ سيكون بعد توقيع اللاعب وخضوعه للفحص الطبي والنص الأخر سيكون بعد سنة أي في يناير 2022".

وتابع: "هناك إمتيازات أيضًا لعرض النادي الفرنسي وهو 100 ألف دولار حال تسجيل اللاعب أكثر من هدف، وهناك إمتيازات أخرى حال مشاركة النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.