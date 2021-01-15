نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سانت إتيان يحدد مهلة 48 ساعة لرد الزمالك على العرض الأخير لضم مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، إن ناديه تقدم بعرض مغري للغاية إلى نادي الزمالك وإنه لن يقوم بالتقدم بعرض أكبر من ذلك لضم مصطفى محمد، والذي وصل إلى 5 ملايين دولار بالإضافة إلى إمتيازات أخرى.

وأكد رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الوقت ضيق للغاية ولن نقوم برفع العرض عن 5 ملايين دولار وإذا لم يرد علينا الزمالك خلال 48 ساعة أو 24 ساعة سنقوم بالتراجع عن ضم اللاعب".

وتابع: "نحن متمسكون باللاعب ونرغب في ضمه وسيقوم بالتطور معنا، ولو قمنا ببيع اللاعب مستقبلا سيستفيد الزمالك أيضًا لأنه سيحصل على 20 % نسبة من إعادة بيعه".

ويذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.