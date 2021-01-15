نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور مفاجئ بشأن مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق باريس سان جيرمان الفرنسي، مصير النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مع النادي الباريسي خلال الفترة المقبلة من الموسم الجاري بعد مفاوضات تمديد عقده.

مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

وكان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قد احتفل نيمار جونيور، بتتويج فريقه باريس سان جيرمان بكأس السوبر الفرنسي بطريقة استثنائية.

وسجل نيمار جناح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هدفا من ركلة جزاء، ليفوز فريقه على الغريم التقليدي أولمبيك مارسيليا 2-1 مساء أمس الأربعاء.

من جانبه أثارت احتفالات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث أظهر الاعب ارتباطه الشديد بالنادي الباريسي بتصرفات غير مسبوقة.

ونشر نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر، وهو يردد الهتاف الشهير لباريس، ويقبل شعار الباريسي.

واعتبر الكثيرون أن تصرفات واحتفالات نيمار هذه المرة، تعد إشارات إيجابية في طريق تمديد عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي والذي ينتهي في صيف 2022.