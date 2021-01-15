نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يحدد بديل مصطفي محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعي نادي الزمالك لإيجاد بديل للمهاجم مصطفى محمد بعد اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف بديل مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك حال رحيل الأخير

وقال عمر ربيع عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، "باتشيكو طلب رحيل محمد أوناجم في الوقت اللي أكد للإدارة أنه لا يمانع في رحيل حميد أحداد حال رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق"

وواصل "الزمالك يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي لكنه يواجه مشكلة لعدم وجود مكان بين الأجانب وفشل تسويق أوناجم أو أحداد في الوقت اللي اصبح المهاجم المحلي اللي مرشح على الساحة حسام حسن أو مروان حمدي".

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واختتم "وهناك لاعب أجنبي مرشح هو الفرنسي الغيني يايا ساونجو مهاجم فريق آرسنال السابق".