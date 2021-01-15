التفاصيل المالية لصفقة كريم بامبو ومصطفى فتحي مع البنك الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الكواليس المالية الخاصة بإعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسم ونصف، بعدما طلب مسؤولو البنك الأهلي استعارة الثنائي.
وأضاف المصدر أن الزمالك سوف يحصل من البنك الأهلي على 6 ملايين جنيه، وذلك بعد أن عرض البنك في البداية مبلغ 3 مليون جنيه للحصول على اللاعبان، وهو ما رفضه الزمالك حتى وصل إلى القيمة المذكورة. ووافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية . ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بإعارة مصطفى وفتحي بعد موافقة البرتغالي باتشيكو على رحيلهما على سبيل الإعارة في ظل عدم اعتماده على الثنائي في الفترة الحالية. . ويستأنف الفريق الأبيض تدريبات غدا استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
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