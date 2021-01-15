التفاصيل المالية لصفقة كريم بامبو ومصطفى فتحي مع البنك الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن الكواليس المالية الخاصة بإعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لمدة موسم ونصف، بعدما طلب مسؤولو البنك الأهلي استعارة الثنائي. وأضاف المصدر أن الزمالك سوف يحصل من البنك الأهلي على 6 ملايين جنيه، وذلك بعد أن عرض البنك في البداية مبلغ 3 مليون جنيه للحصول على اللاعبان، وهو ما رفضه الزمالك حتى وصل إلى القيمة المذكورة. ووافق مسؤولو نادي الزمالك على إعارة كريم بامبو ومصطفى فتحي لنادي البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية . ورحب مسؤولو القلعة البيضاء بإعارة مصطفى وفتحي بعد موافقة البرتغالي باتشيكو على رحيلهما على سبيل الإعارة في ظل عدم اعتماده على الثنائي في الفترة الحالية. . ويستأنف الفريق الأبيض تدريبات غدا استعدادا للقاء الجونة المقبل المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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