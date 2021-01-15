الفشل ليس أزمة كبرى .. زيدان يعلق على وداع ريال مدريد لـ كأس السوبر الإسباني

علق زين الدين زيدان المدير الفني لـ فريق ريال مدريد على فشل الفريق في بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد هزيمته من أتلتيكو بيلباو في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.

وأكد زيدان في تصريحات عقب المباراة أن المباراة بدأت بشكل صعب بالنسبة لفريقه حيث ان الأمور كانت صعبة خاصة عقب تسجيل بيلباو هدفين من فرصتين سنحت لهما.

وأضاف زيدان، أن الفشل ليس أزمة كبرى مشددا أنه من الصعب أن يفوز الفريق دائما.

وأكمل أن وداه الفريق لبطولة كأس السوبر الاسباني لا يعد فشل مشددا أن الفشل الحقيقي هو الكف عن العمل بشكل جاد لحصد بطولات أخرى.

أما عن ايدن هازارد نجم الفريق فأكد انه نجم كبير ولديه الكثير ليقدمه للفريق مشددا انه بحاجه للدعم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتحلى بالصبر مع هازارد حتى يعود لكامل مستواه .

فشل فريق ريال مدريد في بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد هزيمته من أتلتيك بيلباو في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.