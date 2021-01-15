الفشل ليس أزمة كبرى .. زيدان يعلق على وداع ريال مدريد لـ كأس السوبر الإسباني

وأكد زيدان في تصريحات عقب المباراة أن المباراة بدأت بشكل صعب بالنسبة لفريقه حيث ان الأمور كانت صعبة خاصة عقب تسجيل بيلباو هدفين من فرصتين سنحت لهما.
وأضاف زيدان، أن الفشل ليس أزمة كبرى مشددا أنه من الصعب أن يفوز الفريق دائما.
وأضاف أنه سيتحلى بالصبر مع هازارد حتى يعود لكامل مستواه .
فشل فريق ريال مدريد في بلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني بعد هزيمته من أتلتيك بيلباو في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا روز اليدا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة السوبر الإسباني.
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