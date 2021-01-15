عمر ربيع ياسين يكشف بديل مصطفى محمد في الزمالك

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن موقف بديل مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك حال رحيل الأخير.
واكد عمر ربيع عبر برنامجه "نمبر وان" على قناة النهار، "باتشيكو طلب رحيل محمد أوناجم في الوقت الذي أكد للإدارة أنه لا يمانع في رحيل حميد أحداد حال رغبة الأخير في الرحيل عن الفريق"
وواصل قائلا:"الزمالك يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي لكنه يواجه مشكلة لعدم وجود مكان بين الأجانب وفشل تسويق أوناجم أو أحداد في الوقت اللي اصبح المهاجم المحلي اللي مرشح على الساحة حسام حسن أو مروان حمدي".
واختتم "وهناك لاعب أجنبي مرشح هو الفرنسي الغيني يايا ساونجو مهاجم فريق آرسنال السابق".
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