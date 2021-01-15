نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباعي بيراميدز يتمرد ويطلب الرحيل في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر صحفية، طلب رباعي نجوم الفريق الأول لنادي بيراميدز، الرحيل عن الفريق، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدى عدد من اللاعبين رغبتهم في الرحيل خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، بعد تلقيهم عدة عروض، وعلى رأسهم محمد فتحي لاعب الوسط وأحمد أيمن منصور مدافع الفريق بجانب محمد فاروق الجناح الأيمن والحارس المهدي سليمان.

وطلب هاني سعيد المدير الرياضي من الرباعي عدم التعجل في مسألة الرحيل، خاصة أن الموسم ما زال طويلاً وفرصة المشاركة ستأتي للجميع، ولكن بعض اللاعبين طلبوا حسم موقفهم للرحيل في انتقالات الشتاء.

في المقابل، وضع الجهاز الفني برنامجا خاصاً لتجهيز إبراهيم حسن جناح الفريق، الذي ينتهي إيقافه يوم الأحد المقبل بشكل رسمي من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف".

وأوقف كاف اللاعب بسبب تعاطيه المنشطات في لقاء حوريا الغيني، بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الموسم الماضي.