نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يفاضل بين هذا الثنائي لدعم مركز الظهير الأيسر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث فريق برشلونة الإسباني عن ظهير أيسر جديد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل عدم اقتناع المدرب الهولندي رونالد كومان، باللاعب جونيور فيربو.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة وضع الثنائي خوسيه جايا ظهير أيسر فالنسيا، وألفونسو بيدرازا ظهير أيسر فياريال، تحت المنظار من أجل التعاقد مع أحدهم.

وأشارت: يعد جايا لاعب الخفافيش الهدف الرئيسي للبارسا، على الرغم من تمسك ناديه بعدم التفريط فيه، بالإضافة إلى سعره العالي.

ولكن بيدرازا لاعب الغواصات الصفراء يعد الأنسب من الجانب المادي، نظرًا لأوضاع برشلونة الاقتصادية الصعبة.

وألمحت: يوجد أنجيلينو خيار ثالث للفريق الكتالوني، لاعب لايبزيغ الألماني، والمعار من مانشستر سيتي، حيث يقدم مستويات عالية، شارك في 16 هدف مع فريقه الألماني بتسجيله نصفهم، وصناعة النصف الآخر هذا الموسم.

يذكر ان برشلونة يريد التخلص من فيربو لضم ظهير جديد، وقد حاول إدخاله في صفقات تبادلية الصيف الماضي، حيث كان يرغب إنتر ميلان الإيطالي في ضمه، ولكن الأمور المالية عثرت الصفقة.