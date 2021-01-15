شوبير يحسم الجدل حول قرب انضمام عمر خربين لـ الزمالك ..فيديو

وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه بقناة " اون تايم سبورت " أن هناك بعض الاحاديث بشان ضم اللاعب لـ فريق الزمالك ولكن من بعض المقربين من الزمالك وليس اي من مسؤولي النادي.

وأضاف شوبير أن الزمالك خلال الفترة الحاليه يسعى لتجديد عقود بعض لاعبيه وترتيب أوراقه لذلك فضم اللاعب في الوقت الحالي صعب.

وتابع أن هناك عرض قوي من الوحدة الاماراتي لضم خربين مشددا ان المفاوضات متقدمة للغاية بين اللاعب والنادي .

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجموالمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام عمر خربين نجم الهلال السعودي السابق لـ فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وأكمل أنه وارد في الساعات المقبلة ان تختلف الامور ولكن في الوقت الراهن خربين قريب للغايه من الانضمام للوحدة الاماراتي .