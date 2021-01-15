كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي
والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام عمر خربين نجم الهلال السعودي السابق لـ فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية .
وأكد شوبير في تصريحات عبر برنامجه بقناة " اون تايم سبورت " أن هناك بعض الاحاديث بشان ضم اللاعب لـ فريق الزمالك ولكن من بعض المقربين من الزمالك وليس اي من مسؤولي النادي.
وأضاف شوبير أن الزمالك خلال الفترة الحاليه يسعى لتجديد عقود بعض لاعبيه وترتيب أوراقه لذلك فضم اللاعب في الوقت الحالي صعب.
وتابع أن هناك عرض قوي من الوحدة الاماراتي لضم خربين مشددا ان المفاوضات متقدمة للغاية بين اللاعب والنادي .
وأكمل أنه وارد في الساعات المقبلة ان تختلف الامور ولكن في الوقت الراهن خربين قريب للغايه من الانضمام للوحدة الاماراتي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوبير يحسم الجدل حول قرب انضمام عمر خربين لـ الزمالك ..فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو
أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة