الأهلي يكشف كواليس اجتماعه بـ مسئولي الفيفا استعدادا لـ كأس العالم للأندية

وأضاف أن الأمر سيشبه الدخول في " فقاعة " غير مسموح بالدخول لها او الخروج منها مشددا أنه في حال إصابة أي شخص بـ فيروس كورونا سيتم عزله وإجراء س مسحه جديدة له .
وأضاف أن الفريق من حقه استبدال أي للاعب قبل 24 ساعة من المباراة مشددا ان حتى في حال بقي 18 ساعة للمباراة فلن يحدث للفريق الاستبدال
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