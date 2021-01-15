الأهلي يكشف كواليس اجتماعه بـ مسئولي الفيفا استعدادا لـ كأس العالم للأندية

كشف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي عن كواليس اجتماعه بـ مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " استعداد لخوض الفريق لمباريات كأس العالم للأندية.

وأكد محمد شوقي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن هناك إجراءات احترازية مشددا سيتم فرضها على جميع الفرق المشاركة في البطولة لضمان الحفاظ على سلامة جميع اللاعبين

وأضاف أن الأمر سيشبه الدخول في " فقاعة " غير مسموح بالدخول لها او الخروج منها مشددا أنه في حال إصابة أي شخص بـ فيروس كورونا سيتم عزله وإجراء س مسحه جديدة له .

وأضاف أن الفريق من حقه استبدال أي للاعب قبل 24 ساعة من المباراة مشددا ان حتى في حال بقي 18 ساعة للمباراة فلن يحدث للفريق الاستبدال