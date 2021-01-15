لم يحدث إطلاقا .. الزمالك يرد على تصريحات رئيس سانت إتيان بشأن عمولات صفقة مصطفى محمد

علق إبراهيم عبدالله، عضو المكتب التنفيذي بنادي الزمالك، على حديث رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي، والذي كشف خلالها آخر تفاصيل العرض المقدم من جانب النادي الفرنسي لشراء مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر.

وقال إبراهيم عبدالله في تصريحات عبر "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "من قال إن هناك أشخاص طلبوا عمولات فهو شخص سافل".

وكان رولاند رومير، رئيس نادي سانت إتيان الفرنسي قد قال ، إن هناك بعض الأشخاص من داخل نادي الزمالك طلبوا عمولة للموافقة على بيع مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وتابع: "كل الكلام ده خاطئ ولم يحدث على الإطلاق ونادي الزمالك لا يوجد به أشخاص يحصلون على عمولات".