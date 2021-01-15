مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 - 1 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام عدد من المواجهات المهمة في مختلف ملاعب العالم، اليوم الجمعة، 15 يناير 2021، أبرزها مباريات في الدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد المباريات على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي لاتسيو X روما - 9:45 مساءا - beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني يونيون برلين X باير ليفركوزن - 9:30 مساءا مواعيد مباريات الدوري الفرنسي موناكو X مونبيلييه - 10:00 مساء - beIN SPORT HD 6 مواعيد مباريات الدوري السعودي ضمك X الوحدة - 2:55 ظهرا - السعودية الرياضية الرائد X النصر - 5:10 مساء - السعودية الرياضية الأهلي X الهلال - 7:10 مساء - السعودية الرياضية مواعيد مباريات الدوري المصري طلائع الجيش X وادي دجلة - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت إنبي X سيراميكا - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت بيراميدز X المقولون العرب - 2:30 عصرا - أون تايم سبورت

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