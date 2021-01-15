نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موقف ميسي من المشاركة في نهائي السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أنه تم حسم موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني من المشاركة في نهائي كأس السوبر الإسباني والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل من الشهر الحالي.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن ميسي حريص جدًا على خوض المباراة النهائية ولكن الأمر يعتمد على مدى تعافيه في الأيام المقبلة.

وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن البرغوث الأرجنتيني سيكون متواجداً في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث أن النجم الأرجنتيني كان متفائل في الساعات الماضية.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن برشلونة كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر بركلات الترجيح على حساب ريال سوسيداد وسبخوض النهائي أمام الفائز من مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو المقرر إقامتها اليوم.

وأوضح البرنامج الإسباني أن ميسي غاب عن مواجهة الفريق الكتالوني أمام ريال سوسيداد بسبب الإصابة وأنه هناك شكوك حول مشاركته في المباراة النهائية.