مواعيد مباريات اليوم الثالث لمونديال اليد والقنوات الناقلة لها

ستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى من الدور التمهيدي، لبطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27، والمقامة حاليا في مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجاري.

قطر × أنجولا - 4:30 مساءً - صاله برج العرب

الأرجنتين × الكونغو الديمقراطية - 7 مساءً - إستاد القاهرة

إسبانيا × البرازيل - 7 مساءً - العاصمة الإدارية

كرواتيا × اليابان - 7 مساءً -صالة برج العرب

ألمانيا × أوروجواي - 7 مساءً - 6 أكتوبر

المجر × كاب فيردي - 9:30 مساءً - 6 أكتوبر

الدنمارك × البحرين - 9:30 مساءً - إستاد القاهرة

تونس × بولندا | 9:30 مساءً - العاصمة الإدارية

وكان المنتخب الوطني بقيادة الإسباني قد حقق الفوز أول أمس الأربعاء على تشيلي بنتيجة "35-29"، في إطار لقاءات الجولة الأولى من الدور التمهيدي.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات، السويد ومقودنيا وتشيلي، ويخوض مبارياته على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في ستاد القاهرة.

من المقرر أن تذاع المباريات علي فضائية أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 3، بالإضافة إلى قناة تايم سبورتس البث الأرضي.

وتقام البطولة في نسختها 27 في مصر بحضور 32 منتخب لاول مرة وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي بزيادة عدد المشاركين في البطولة، مقسمين علي 8 مجموعات.