بيراميدز يسعى لاستعادة ذاكرة الانتصارات أمام المقاولون العرب اليوم

يستضيف فريق بيراميدز،منافسه المقاولون العرب اليوم علي ملعب الدفاع الجوي في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فريق بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتعويض نزيف النقاط الذي تعرض له خلال الفترة الماضية اخرها تعادلين أمام البنك الأهلي ، ووادي دجلة .

بينما يحاول فريق المقاولون العرب مسح احزان الخروج من بطولة الكونفدرالية الافريقية علي يد النجم الساحلي التونسي وحصد الثلاث نقاط علي أمل المشاركة في البطولة الموسم المقبل .

ويحتل فريق بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 9 نقاط بينما جاء فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط .