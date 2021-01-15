وكيل حمدي النقاز لـ دوت الخليج: الزمالك لم يتواصل معي لإنهاء أزمة اللاعب

أكد أنيس بن ميم محامي اللاعب الدولي التونسي حمدي النقاز، أنه لم يتواصل معه أحد من مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية لحل أزمة اللاعب وديا.
وبسؤاله عن حقيقة تواصل أحد مجلس إدارة القلعة البيضاء خلال الفترة الماضية لحل الأزمة وديا، قال أنيس بن ميم في تصريحات خاصة لـصدى البلد :" لا لم يحدث".
وتابع :" لن أستطيع التحدث في الوقت الحالي عن أي تفاصيل خاصة بالقضية لأنها منظورة أمام المحكمة الرياضية" كاس ".
وكان حمدي النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمبر 2019 ، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.
وقضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، في شهر إبريل الماضي، بتغريم نادي الزمالك مبلغ يقدر بنحو مليون و 250 ألف دولار، لصالح حمدي النقاز، لكن إدارة الزمالك استأنفت على الحكم.
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