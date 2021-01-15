تركي آل الشيخ ينعى شقيق لاعب الأهلي السعودي السابق

نعى تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية وفاة شقيق الكابتن محمد عبد الجواد لاعب النادي الاهلي السعودي السابق.

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابة بتويتر قائلا "‏أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للكابتن محمد عبدالجواد في وفاة اخية عبداللطيف رحمه الله رحمةً واسعة، والعزاء موصول لاخوة وابناء الفقيد إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

كان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.

وأرسل نادي الهلال السوداني خطابًا لتركي آل الشيخ يطلب منه تولي منصب رئاسة النادي الشرفية، ليأتي رد آل الشيخ كالآتي:"

تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكرًا لكم ".