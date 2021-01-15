موعد مباراة بالميراس ضد سانتوس في نهائي كأس ليبرتادوريس

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم المباراة المرتقبة بين فريقي سانتوس البرازيلي، ونظيره بالميراس البرازيلي، في نهائي كأس أمريكا الجنوبية.

موعد مباراة بالميراس وسانتوس في نهائي كأس ليبيرتادورس

وتقام مباراة نهائي كأس أمريكا الجنوبية، بين سانتوس وبالميراس، يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري.

وتنطلق أحداث المباراة عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي، والثامنة بتوقيت جرينتش.

ويلعب نهائي كأس أمريكا الجنوبية بين سانتوس وبالميراس، على أرضية ملعب ستاد ماراكانا.

ويشارك الفائز بلقب كأس كوبا ليبيرتادورس، في كأس العالم للأندية النسخة المقرر لها في بداية شهر فبراير المقبل، من دور نصف النهائي، في النسخة التي يشارك بها الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا من الدور ربع النهائي.