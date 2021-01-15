نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني يطالب الأهلي بالتعاقد مع صفقات جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إدارة المارد الأحمر بالتعاقد مع عدة صفقات خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت المصادر، إن موسيماني أبلغ مسئولي الأهلي بالتعاقد مع لاعبين آخرين بعد ضم والتر بواليا الذي لم يكن كافيا لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

ويسعى موسيماني لبناء فريق قوي قبل السفر للدوحة للمشاركة في مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي بعد غد الأحد القادم في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.